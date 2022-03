ENS – AU SOMMET DE LA FALAISE Leucate Leucate Catégories d’évènement: Aude

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 13:00:00 13:00:00

Leucate Aude Leucate 5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous sur le parking du phare du cap Leucate

De la mer à l’infini, de pierres en vigne, ce jeu de piste vous dévoilera un superbe paysage ! Trouvez les énigmes pour découvrir la biodiversité et l’histoire du plateau.

Réservation obligatoire, places limitées

