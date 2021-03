Moussoulens Moussoulens 11170, MOUSSOULENS ENS – AU SOLEIL ! Moussoulens Catégories d’évènement: 11170

Moussoulens 11170 Moussoulens Moussoulens / Carcassonnais

9 km / Moyen / + 8 ans

RDV devant la mairie (43.280019, 2.231445)

Moussoulens, ancien village troglodyte, est le point de départ idéal pour une promenade rythmée par la garrigue et la vigne. Heureusement, les « oasis » de fraîcheur ne manquent pas !

