2022-09-18 – 2022-09-18

Pouzols-Minervois 11120 Pouzols-Minervois 2 km / Moyen / + 10 ans

Rendez-vous à la cave coopérative de Pouzols-Minervois, puis covoiturage Petit parcours à la découverte du phénomène de la migration des oiseaux puis point fixe pour comprendre comment les oiseaux utilisent le relief pour se déplacer. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni.

Possibilité de continuer la matinée par un pique-nique commun si la météo le permet. +33 6 88 35 50 90 Pouzols-Minervois

