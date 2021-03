Bize-Minervois Bize-Minervois 11120, Bize-Minervois ENS – AU PIED DU PECH Bize-Minervois Catégories d’évènement: 11120

Bize-Minervois 11120 Bize-Minervois Bize-Minervois / Corbières-Minervois

3 km / Facile

RDV parking de l’Oulibo (43.29976755458667, 2.8711437957653425)

Depuis le parking de l’Oulibo, balade naturaliste, observation de la faune locale et migratrice.

Prévoir jumelles.

