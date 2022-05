ENS – AU FIL DE L’ÉTÉ Davejean Davejean Catégories d’évènement: Aude

Davejean

ENS – AU FIL DE L'ÉTÉ Davejean, 20 août 2022, Davejean.

2022-08-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-20 12:30:00 12:30:00

Davejean Aude Davejean Davejea 4 km / Facile / + 6 ans nRDV parking à côté de la cave coopérative nPartez à la découverte de ces petites bêtes craintes et méconnues, grandes productrices de soie : les araignées. (réservation obligatoire) nMatériel d’observation fourni. +33 4 68 45 24 51 Davejean

