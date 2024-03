ENS ASTRONOMIE SOUS LE CHATEAU DE TERMES Termes, samedi 25 mai 2024.

ENS ASTRONOMIE SOUS LE CHATEAU DE TERMES Termes Aude

TERMES

1 km / Facile / + 6 ans

RDV devant la billetterie du château

Soirée-visite du château et balade contée sous les étoiles. De l’histoire et des histoires, en observant le ciel afin d’en estimer la qualité et même compter les étoiles !

Matériel fourni. Prévoir lampe de poche.

Visite du château accompagnée par les guides officiels.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25 00:00:00

Termes 11330 Aude Occitanie

L’événement ENS ASTRONOMIE SOUS LE CHATEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2024-03-22 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude