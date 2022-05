ENS – ACTIVITÉS NAUTIQUES Sigean Sigean Catégories d’évènement: Aude

Sigean

ENS – ACTIVITÉS NAUTIQUES Sigean, 26 juin 2022, Sigean. ENS – ACTIVITÉS NAUTIQUES Sigean

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 16:00:00

Sigean Aude Sigean Sigean

Vous équiper en conséquence : coupe-vent, vieilles baskets, affaires de rechange, chapeau, crème solaire, de l’eau et barre de céréales. (réservation obligatoire)

Obligatoire de savoir nager 25 mètres.

Inscription obligatoire sur www.portmahonsigean.fr +33 6 06 66 78 42 https://www.portmahonsigean.fr/ Sigean

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Sigean Autres Lieu Sigean Adresse Ville Sigean lieuville Sigean Departement Aude

Sigean Sigean Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigean/

ENS – ACTIVITÉS NAUTIQUES Sigean 2022-06-26 was last modified: by ENS – ACTIVITÉS NAUTIQUES Sigean Sigean 26 juin 2022 Aude Sigean

Sigean Aude