ENS – À LA RECHERCHE DES ANIMAUX DE LA RIVIÈRE Roquefort-de-Sault

Roquefort-de-Sault

ENS – À LA RECHERCHE DES ANIMAUX DE LA RIVIÈRE Roquefort-de-Sault

2022-07-31 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-31 17:00:00 17:00:00

2022-07-31 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-31 17:00:00 17:00:00

Roquefort-de-Sault Aude Roquefort-de-Sault Roquefort-de-Sault n2 km / Facile nRDV à la sortie du hameau de Buillac (D17), direction Le Bousquet puis guidage. nExplorons le ruisseau de Roquefort, des berges jusqu’au-dessous des cailloux. De la loutre au gammare en passant par le desman, résolvons les énigmes pour dénicher les indices de leur présence. (réservation obligatoire) nPrévoir des bottes pour aller dans l’eau. faune@audeclaire.org +33 4 68 31 29 20 Roquefort-de-Sault

