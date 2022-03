ENS – À LA DÉCOUVERTE DE L’OPHIOGLOSSE DES AÇORES Montséret Montséret Catégories d’évènement: Aude

2022-05-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-16 17:00:00 17:00:00

Montséret Aude Montséret 3 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous à la cave coopérative Découvrons ensemble cette petite fougère poussant dans un maquis proche de Montséret. Ophioglossum azoricum a été découverte en 2021 et constitue l’unique population du département connue à ce jour. +33 4 68 31 29 20 Montséret

