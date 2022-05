ENS – À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES GARRIGUES Treilles Treilles Catégories d’évènement: Aude

Treilles

ENS – À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES GARRIGUES Treilles, 19 juillet 2022, Treilles. ENS – À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES GARRIGUES Treilles

2022-07-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-19 11:00:00 11:00:00

Treilles Aude Treilles Treilles n5 km / Facile nSur les hauteurs de Treilles, avec vue sur l’étang de Salses-Leucate, venez découvrir les richesses de la garrigue lors d’une balade botanique. (réservation obligatoire). nRDV communiqué lors de l’inscription. +33 6 73 11 52 23 Treilles

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Treilles Autres Lieu Treilles Adresse Ville Treilles lieuville Treilles Departement Aude

Treilles Treilles Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treilles/

ENS – À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES GARRIGUES Treilles 2022-07-19 was last modified: by ENS – À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE DES GARRIGUES Treilles Treilles 19 juillet 2022 Aude Treilles

Treilles Aude