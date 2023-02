Enrico Macias – Encore un Tour ZINGA ZANGA, 21 avril 2023, BEZIERS.

Enrico Macias – Encore un Tour ZINGA ZANGA. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 21:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 29.0 à 59.0 euros.

DAMIEN NOUGAREDE & BACKSTAGE CONCEPT (L-D-22-003055) présentent ce spectacle. « ENCORE EN TOUR » Après 60 ans d’une carrière intemporelle à parcourir les salles de tous les pays, Enrico Macias aborde une nouvelle décennie et repartira en tournée en 2022. Parce qu’Enrico Macias est un homme méditerranéen ses chansons rassemblent et s’offrent comme un message d’espoir et de tolérance. Par sa voix chaleureuse et sa poésie, il réunit les générations et nous donne en cadeau son sourire légendaire et solaire. Numéro de téléphone accès PMR : 0556518023 Enrico Macias

ZINGA ZANGA BEZIERS TRAVERSE DE COLOMBIERS Herault

