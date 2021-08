Enrichir les musées du Grand Est – Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) Siège du Conseil Régional, 18 septembre 2021, Strasbourg.

Enrichir les musées du Grand Est – Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Siège du Conseil Régional

### Exposition relative aux œuvres acquises par les musées du Grand Est avec l’aide du FRAM. « Un musée qui n’achète pas est un musée mort ». Cette phrase souvent prononcée par Pierre Rosenberg, directeur du musée du Louvre de 1994 à 2001, illustre l’importance des acquisitions dans la vie d’institutions dont les collections sont pour la plupart issues de dons, de legs ou encore d’achats. Créé en 1982 sur le territoire national, le FRAM a pour objectif de soutenir la politique d’enrichissement des établissements bénéficiant de l’appellation « musée de France » et soumis de ce fait au contrôle scientifique et technique de l’État. Grâce à ce fonds, l’État et la Région Grand Est interviennent à parité dans le financement des achats réalisés par les 121 musées de France situés entre Sedan et Mulhouse, entre Troyes et Wissembourg. Parmi les acquisitions les plus spectaculaires de ces dernières années ayant bénéficié de l’aide du FRAM figurent la salle à manger d’Henry Vasnier, oeuvre d’Emile Gallé acquise en 2013 par le Musée des Beaux-Arts de Reims, l’épée de grand écuyer du duc de Lorraine et la lance mérovingienne de Cutry, achetées pour le Musée lorrain de Nancy en 2016 et 2017, ou encore une tête de saint Jean, fragment de statue d’un portail de la cathédrale de Strasbourg, acquise pour le musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg.

Gratuit. Entrée libre. Sous réserve d’un pass sanitaire.

Siège du Conseil Régional 1 place Adrien Zeller, 67000 Strasbourg Strasbourg Wacken Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00