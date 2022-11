Enregistrement public d’un podcast, 19 novembre 2022, .

Le samedi 19 novembre 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Assistez à l’enregistrement d’un podcast par Mélikah Abdelmoumen, avec Les parleuses.

Lors de cet enregistrement devant public, Mélikah Abdelmoumen lira un texte inédit qu’elle a écrit sur Nelly Arcan. Cet enregistrement s’inscrit dans la continuité des ateliers d’écriture et de lecture de la matinée, mais est ouvert à tou.te.s !

Mélikah Abdelmoumen a publié de nombreux articles et nouvelles, ainsi que plusieurs romans et essais dont Douze ans en France (VLB éditeur, 2018) et Baldwin, Styron et moi (Mémoire d’encrier, 2022). Elle est rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Elle a connu Nelly Arcan, a côtoyé intimement son œuvre et, peu après sa mort, lui a rendu hommage par le biais d’une fiction, Les Désastrées (VLB éditeur, 2013).

Université Sorbonne Nouvelle – Rez-de-jardin – 19 novembre de 16h à 17h. Réservation obligatoire.

Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157321-focus-quebec-enregistrement-public-dun-podcast-rez-de-jardin 01 45 87 40 90 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157321-focus-quebec-enregistrement-public-dun-podcast-rez-de-jardin

Université Sorbonne Nouvelle