Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Sur inscription

La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.

Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale. Gagner, Suspendre, Jouir, Recommencer… Chaque semaine, David Christoffel part d’un verbe pour proposer une traversée réflexive de l’histoire de la musique.

Entretiens, expériences d’écoutes et projections narratives, l’émission accueille aussi bien des instrumentistes que des musicologues, des historiens, des artistes, des philosophes…

Et si le concept d’ambiance devait renverser la définition de ce qu’on entend par “musique” ? Le fait est qu’avant de dérouler telles ou telles œuvres, un concert sculpte une ambiance. Dès lors, on peut se demander où commence l’expérience musicale entre la tonalité affective d’un moment d’écoute et la contemplation d’un agencement des sons. Et quand, dans Le concept d’ambiance, Bruce Bégout écrit : “nous devons faire l’effort de comprendre qu’il existe une dimension de l’expérience qui précède toute partition du sujet et de l’objet”, quelles sont les conséquences pour l’expérience de la musique ? Metaclassique met en dialogue le philosophe Bruce Bégout et le compositeur Florent Caron Darras pour esquisser une éco-phénoménologie de l’expérience musicale autour du verbe “immerger”.

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique-13-03/

