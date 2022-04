Enregistrement Ouvert – Titi Collectif MJC de Sceaux / 92 Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Enregistrement Ouvert – Titi Collectif MJC de Sceaux / 92, 25 avril 2022, Sceaux. Enregistrement Ouvert – Titi Collectif

du lundi 25 avril au mercredi 27 avril à MJC de Sceaux / 92

Titi Collectif, groupe de reggae jazz groove mené par le chanteur guitariste Cyril Arnoult, propose de partager l’expérience de l’enregistrement d’un titre en ouvrant ses séances de studio au public. Le groupe Titi Collectif offre une immersion musicale pour les curieux de la musique qui voudraient découvrir avec lui l’enregistrement et ses méthodes ainsi que le mixage.

Sur inscription

Titi Collectif, groupe de reggae jazz groove mené par le chanteur guitariste Cyril Arnoult, propose de partager l’expérience de l’enregistrement d’un titre en ouvrant ses séances de studio au public. MJC de Sceaux / 92 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T11:00:00 2022-04-25T13:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T16:00:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T16:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T13:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu MJC de Sceaux / 92 Adresse 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville MJC de Sceaux / 92 Sceaux Departement Hauts-de-Seine

MJC de Sceaux / 92 Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Enregistrement Ouvert – Titi Collectif MJC de Sceaux / 92 2022-04-25 was last modified: by Enregistrement Ouvert – Titi Collectif MJC de Sceaux / 92 MJC de Sceaux / 92 25 avril 2022 MJC de Sceaux / 92 Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine