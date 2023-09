Enregistrement d’un podcast réalisé en public par Antoine Chao « Alice Guy et les débuts de l’histoire du cinéma » Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Enregistrement d’un podcast réalisé en public par Antoine Chao « Alice Guy et les débuts de l’histoire du cinéma » Mairie du 19e arrondissement Paris, 30 novembre 2023, Paris. Le jeudi 30 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit Sur réservation auprès des bibliothécaires Enregistrement d’un podcast réalisé en public par Antoine Chao, proposé dans le cadre du cycle : Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma Quel lien entre le quartier Jourdain, les studios Gaumont, Alice Guy et l’histoire du cinéma? A l’heure de l’anniversaire des 150 ans de sa naissance, venez échanger en compagnie des nombreux invités, spécialistes, artistes, historiens, autour de ce personnage – et de l’arrangement sonore du chroniqueur Antoine Chao (France Inter)- Invités (sous réserve): Catel (dessinatrice); Bocquet (scènariste); Daniel Chocron (historien); Caroline Rainette (metteure en scène Compagnie l’Etincelle); Thierry Peeters (arrière-petit fils d’Alice Guy); Céline Zufferey (autrice); Frédéric Morin (membre de Philaposte); Valérie Urréa et Nathalie Masduraud (réalisatrices); Xavier Ruiz (directeur Ferme du Buisson) La séance d’enregistrement se tiendra au sein de la salle du Conseil de la Mairie du 19e arr. Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

Crédits: creative commons enregistrement d’un podcast autour d’Alice Guy, par Antoine Chao Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Mairie du 19e arrondissement Adresse 5-7, place Armand Carrel Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Mairie du 19e arrondissement Paris latitude longitude 48.8828729972629,2.38216202817026

Mairie du 19e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/