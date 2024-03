Enregistrement de 2 épisodes de l’émission « Je me livre » des Podcasts du Perche Librairie « Un autre pays » Rémalard en Perche, dimanche 31 mars 2024.

La librairie « Un autre pays » au 8 place du Général de Gaulle à Rémalard poursuit son partenariat avec les Podcasts du Perche avec l’enregistrement de deux nouveaux épisodes de « Je me livre ». Jessica recevra cette fois Brigitte Hynderick auteure belge et Fred Bonnet auteur et compositeur.

Enregistrements publics et librairie ouverte de 9h30 à 13h pour l’occasion.

Librairie « Un autre pays » 8 Place du Général de Gaulle

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie librairieunautrepays@gmail.com

