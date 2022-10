Enracinés ! fait sa foire à bière ! #2 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre

Enracinés ! fait sa foire à bière ! #2 Brest, 29 octobre 2022, Brest. Enracinés ! fait sa foire à bière ! #2

24 Rue d’Aiguillon Enracinés ! Brest Finistre Enracinés ! 24 Rue d’Aiguillon

2022-10-29 11:00:00 – 2022-10-29 19:00:00

Enracinés ! 24 Rue d’Aiguillon

Brest

Finistre Après une édition 2021 plus que réussie, Enracinés ! renouvelle l’expérience avec cette année encore un très joli panel de brasseurs du coin !

Le principe :

Une dizaine de brasseurs investissent la place et te font déguster leurs succulents nectars !

Une entrée à 3€ qui te donne le droit à un demi pression au bar parmi la sélection du moment !

Un corner shop pour que tu remplisses ton bar perso avec de la bonne bière locale.

Début des dégustations à 11h et on s’arrête à 19h !

Une petite ambiance musicale qui va bien pour toujours plus de plijadur ! La team Enracinés ! concocte un petit menu spécial le midi pour rester dans le thème de la bière ! Enracinés ! c’est un concept issu de l’imagination de 3 amis, un endroit convivial, chaleureux & intergénérationnel.

Un lieu que nous avons hâte de vous faire découvrir prochainement ! Informations pratiques :

– Pensez à ramener vos gobelets

– 3€ l’entrée avec une consommation offerte (1/2 de bière en pression)

– De 11h à 19h bonjour@enracines-brest.fr +33 2 98 46 94 26 https://www.facebook.com/events/5481434918619221 Enracinés ! 24 Rue d’Aiguillon Brest

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistre Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistre Enracinés ! 24 Rue d'Aiguillon Ville Brest lieuville Enracinés ! 24 Rue d'Aiguillon Brest Departement Finistre

Brest Brest Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Enracinés ! fait sa foire à bière ! #2 Brest 2022-10-29 was last modified: by Enracinés ! fait sa foire à bière ! #2 Brest Brest 29 octobre 2022 24 Rue d'Aiguillon Enracinés ! Brest Finistre Brest Finistre

Brest Finistre