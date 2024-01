Les cafés de l’espace #4 Enracinés Brest, mercredi 24 janvier 2024.

Les cafés de l’espace #4 Le logement individuel : Que recherchons nous ? Mercredi 24 janvier, 18h30 Enracinés soirée débat ouverte à tous

Lors de ce café-débat, des voix et des regards se croiseront autour du sujet du « logement individuel ». Courament incarné par le motif de la maison et plus largement par le quartier pavillonaire, le « logement individuel » est aussi la quête d’un « espace à soi », reflet de l’identité propre à chacun.

Comment, en tant qu’acteurs de la ville (checheur, urbaniste, architecte, élus …) pouvos nous donner à voir et laisser place à l’expression de cet « individuel » vital ?

Pour ce premier café de l’année, les invités sont :

Florie Colin : Enseignante / chercheuse à l’Institut de géoarchitecture

Romain Vignes : Urbaniste et paysagiste au sein de l’atelier TLPA à Brest

Manuel Combes : Elu à l’urbanisme de la ville de Porspoder

Claire Bernard : Architecte à Brest

Une soirée débat ouverte à tous, organisée par l’association objectif mars et l’atelier TLPA

Enracinés Place Wilson Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne

architecture urbanisme

Atelier TLPA