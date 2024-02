Enquêtons sur le plancton Sallenelles, jeudi 7 mars 2024.

Enquêtons sur le plancton Sallenelles Calvados

Nous avons besoin de vous, de votre sens de l’observation et de votre esprit de déduction pour résoudre notre enquête. Laissez-vous emporter dans un univers rempli de surprises!

(Sur place/2h) Niveau 1

Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07 16:30:00



