La Ville de Paris ouvre cet été les cours d’une cinquantaine d’écoles et de collèges aux habitants, leur proposant ainsi un nouvel espace public pour se rencontrer, jouer, se reposer, faire du sport… et nous avons besoin de vous ! Une cinquantaine de cours d’écoles et de collèges vont être ouverts tout l’été 2021 pour accueillir les Parisiennes et les Parisiens avec des animations et des activités, créant de nouveaux espaces publics en bas de chez soi pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre sécurisé, lire, faire du sport, se reposer, mais aussi pour co-construire un projet citoyen ou simplement vivre ensemble.

Etant donné que c'est la première fois qu'un tel programme est lancé, la Ville de Paris voudrait en savoir plus sur le public qui fréquente les cours, leurs attentes, leurs critiques, leurs propositions pour améliorer l'initiative. Votre mission sera donc d'aller à la rencontre des Parisiennes et Parisiens dans les cours d'écoles et de collèges pour recueillir leurs impressions et avis.

