Monts Médiatheque de Monts Indre-et-Loire, Monts Enquêtez à la bibliothèque ! Médiatheque de Monts Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Monts

Enquêtez à la bibliothèque ! Médiatheque de Monts, 21 janvier 2022, Monts. Enquêtez à la bibliothèque !

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiatheque de Monts N’hésitez pas à demander une feuille et un crayon à l’accueil si besoin.

Plusieurs enquêtes sont exposées au sein de la médiathèque, jouez et découvrez si vous êtes un super détective ! Médiatheque de Monts 13 rue de la Tête Noire 37260 Monts Monts Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Monts Autres Lieu Médiatheque de Monts Adresse 13 rue de la Tête Noire 37260 Monts Ville Monts lieuville Médiatheque de Monts Monts