5 bastides, 5 objets dérobés, des témoins et des suspects … Saurez-vous démasquer le coupable? Je suis Achille Milhoc, directeur de la FBI* (*Force Béarnaise d’investigation) : ta mission, si tu l’acceptes, est d’enquêter pour la FBI sur 5 affaires de vol à Assat, Nay, Montaut, Lestelle-Bétharram et Bruges. Rejoins mon équipe ! Pour cela, procure-toi le carnet d’enquêtes de la F.B.I à l’Office de Tourisme, épingle ton badge et pars à la recherche du voleur dans chaque ville.

2€ le livret pour les 5 enquêtes. Prévoir un stylo.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

