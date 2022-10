Enquêtes et jeux créatifs : Visite famille « les secrets du musée » Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Cte-d'Or

Enquêtes et jeux créatifs : Visite famille « les secrets du musée » Beaune, 5 novembre 2022

19 Rue Poterne Musée des Beaux-Arts Beaune

2022-11-05

Musée des Beaux-Arts 19 Rue Poterne

Beaune

5 EUR À l'occasion d'une visite-jeu, enfants et parents partent à la découverte des techniques artistiques mises en œuvre dans l'exposition.

Tout au long du parcours, le médiateur propose de petits jeux familiaux pour apprendre à observer une œuvre, reconnaitre son sujet et partager ses impressions. +33 3 80 24 98 70 https://www.beaune.fr/culture-et-loisirs/musees/

Musée des Beaux-Arts 19 Rue Poterne Beaune

