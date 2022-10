Enquêtes et jeux créatifs : visite-atelier « Sculpteur de couleurs »

2022-10-27 – 2022-10-27 EUR 5 Après une observation des formes et couleurs, une attention particulière est portée aux céramiques exposées.

L’atelier propose d’expérimenter les techniques de modelage en version pâte à modeler, notamment la méthode du colombin afin de reproduire les animaux vus dans l’exposition !

La visite-atelier s'adresse aux enfants de 5 à 7 ans.

