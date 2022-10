Enquêtes et jeux créatifs : visite-atelier « Marey, aux prémices du mouvement »

2022-11-03 – 2022-11-03 6 EUR Les jeunes pistent le mouvement en partant des travaux photographiques d’Étienne Jules Marey.

L’atelier propose d’expérimenter les représentations plastiques du mouvement, de la photographie au futurisme.

Ils mettent en application les techniques évoquées dans une réalisation libre.

La visite-atelier s'adresse aux jeunes de 8 à 14 ans.

