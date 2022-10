Enquêtes et jeux créatifs : visite-atelier « Livre d’artistes : impressions et volumes »

2022-11-02 – 2022-11-02 EUR 5 En mesurant le lien entre les jeux de matière et les textes, le jeune public se lance dans la création d’un livre d’artiste !

Thème du livre, le paysage est décliné en plusieurs plans colorés, complétés par un texte d’invention.

La visite-atelier s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans.

