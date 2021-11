Guerlédan Guerlédan 22530, Guerlédan Enquêtes à la ludothèque Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: 22530

2021-12-01 14:00:00 – 2021-12-01 15:00:00 Place Sainte-Suzanne Espace Alain Auffret

Guerlédan 22530 Guerlédan Enquêtes à la ludothèque. A partir de 10 ans. Sur inscription. ludotheque@mairieguerledan.bzh +33 2 96 28 54 78 Enquêtes à la ludothèque. A partir de 10 ans. Sur inscription. Place Sainte-Suzanne Espace Alain Auffret Guerlédan

