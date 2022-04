« ENQUÊTE TOXIQUE » – SERIOUS GAME La Salvetat-sur-Agout, 26 juillet 2022, La Salvetat-sur-Agout.

« ENQUÊTE TOXIQUE » – SERIOUS GAME La Salvetat-sur-Agout

2022-07-26 – 2022-07-26

La Salvetat-sur-Agout Hérault La Salvetat-sur-Agout

Un évènement inexpliqué s’est déroulé dans une maison d’un quartier de la ville et les différentes sources de pollutions sont en causes. Mettez-vous dans la peau d’une équipe d’enquêteurs scientifiques et grâce aux pièces à conviction récoltées et au matériel à votre disposition, avancez dans les différentes pièces de la maison et décryptez les indices. Vous avez 45mn pour découvrir le coupable ! Réservation uniquement dans les BIT, rien par téléphone. 2 séances de jeu réalisées avec des groupes de 7 personnes maximum. A partir de 8 ans.

Rendez-vous au Chalet Nature – Port des Bouldouïres – Lac de la Raviège – La Salvetat-sur-Agoût

+33 5 32 11 09 25

La Salvetat-sur-Agout

