Bibliothèque Municipale, le mardi 12 avril à 19:00

Dans le cadre du Festimiettes par la Cie Divers Sens

Sur réservation

Suis les experts de la police scientifique dans leur enquête contre le malfrat qui s’en prend aux livres dans la bibliothèque Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T20:00:00

