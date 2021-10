Champs-sur-Marne École d'architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Enquête territoriale École d’architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Enquête territoriale École d’architecture de la ville & des territoires, 16 octobre 2021, Champs-sur-Marne. Enquête territoriale

École d’architecture de la ville & des territoires, le samedi 16 octobre à 13:30

Enquête territoriale en terre de Provence Une exposition proposée par Aurélien Delchet et Claire Vernhes Une restitution du voyage pédagogique d’enquête territoriale en terre de Provence effectué par les étudiants de 3e année à la rentrée et qui les a notamment conduits à visiter l’Abbaye Notre-Dame de Sénanque, l’un des plus purs témoignages de l’architecture cistercienne primitive mais aussi l’abbaye du Thoronet avant de terminer par la ville de Marseille. Ces visites ont donné lieu à la réalisation de carnets de croquis que vous pourrez découvrir à l’occasion de cette exposition.

Entrée libre soumise à la présentation d’un passe sanitaire valide

Journées nationales de l’architecture École d’architecture de la ville & des territoires 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu École d'architecture de la ville & des territoires Adresse 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville École d'architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne