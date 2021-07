Saint-Germain-de-la-Rivière Office de Tourisme du Fronsadais Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière ENQUÊTE SUR L’ÉTANG avec Pêche33 Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

ENQUÊTE SUR L’ÉTANG avec Pêche33 Office de Tourisme du Fronsadais, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière. ENQUÊTE SUR L’ÉTANG avec Pêche33

du mardi 27 juillet au jeudi 26 août à Office de Tourisme du Fronsadais

Entrez dans la peau d’un naturaliste et partez sur les traces de Léon le gardon et aidez-le à retrouver ses compagnons ! Age minimum requis : 8 ans (lecture de cartes d’énigmes)

enfant 8 à 12 ans accompagné d’un adulte :3€

S’amuser, découvrir, explorer! à partir de 8 ans Office de Tourisme du Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de Tourisme du Fronsadais Adresse 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Ville Saint-Germain-de-la-Rivière lieuville Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière