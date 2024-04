Enquête sur les algues et les bigorneaux Rue de Tariec Saint-Pabu, mercredi 24 avril 2024.

Enquête sur les algues et les bigorneaux Rue de Tariec Saint-Pabu Finistère

Explorez les fonds marins et plongez au cœur de ces écosystèmes fascinants où les algues jouent un rôle crucial. En rejoignant le programme Biolit, vous contribuerez à la préservation de la biodiversité marine et à la protection de notre environnement. Votre engagement est essentiel pour mieux appréhender les défis liés aux changements climatiques et garantir un avenir durable pour notre planète. Rejoignez-nous dès aujourd’hui et devenez un acteur clé de la recherche scientifique en faveur de la nature.

Dès 7 ans.

Prévoir des bottes.

Sur réservation, durée 2h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:30:00

fin : 2024-04-24 13:30:00

Rue de Tariec Korn ar Gazel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne contact@maisondesabers.fr

