### Munis-toi de ton appareil photo et pars à la recherche de ce qui rend ce patrimoine aussi singulier. Il s’agira d’identifier sur le site ou dans le village des éléments du patrimoine présentés dans un livret, de faire une photo et de compléter un texte à trou. Le point de départ de l’atelier en famille est devant le musée, l’enquête se poursuivra dans le musée et dans la commune de Merkwiller-Pechelbronn.

Gratuit. Sur inscription. Prévoir un appareil photo.

