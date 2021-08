Saint-Paul Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul La Réunion, Saint-Paul Enquête sur la flore des viviers Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Paul

Enquête sur la flore des viviers Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul, 18 septembre 2021, Saint-Paul. Enquête sur la flore des viviers

Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul, le samedi 18 septembre à 13:30

Venez découvrir une partie de la flore de la plus grande zone humide littorale des Mascareignes. A l’ombre des arbres, réalisez une planche d’herbier comme un vrai scientifique ou une version artistique de celle-ci.

Gratuite. Places limitées selon la réglementation en vigueur.

Notre écogarde animateur de la RNN Etang de Saint-Paul, vous attend pour la découverte de la flore de notre étang. Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul. Saint-Paul La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00
Lieu Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul Adresse 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul. Ville Saint-Paul