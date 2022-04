Enquête sur la Colline de Ronchamp Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Enquête sur la Colline de Ronchamp Ronchamp, 27 avril 2022, Ronchamp. Enquête sur la Colline de Ronchamp Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue de la Chapelle Ronchamp

2022-04-27 – 2022-04-27 Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue de la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône EUR 5 5 Catastrophe, horreur… le calice des sœurs Clarisses du monastère a disparu pendant la nuit, dérobé par un voleur. Saurez vous trouver l’endroit où le voleur a caché le trésor avant qu’il ne vienne le récupérer ? Le jeu d’enquête est une activité qui a lieu sur l’ensemble de la Colline Notre Dame du Haut pour les enfants, afin d’apprendre tout en s’amusant. Le jeu se compose d’une séries d’étapes, permettant à l’enfant d’acquérir des connaissances sur le site de manière ludique.

À destination des 8 – 12 ans.

Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées. Sur réservation.

