La Fédération des Usagers de la Bicyclette lance la 3e édition de la plus grande enquête citoyenne sur le vélo au quotidien en France : le Baromètre des villes cyclables. Cette enquête bisannuelle est une des plus importantes au monde. Il était temps : le vélo a indéniablement changé de braquet en deux ans ! Le constat est sans appel : la pratique quotidienne du vélo a fait un bond en avant sans précédent. Bonne nouvelle, cette dynamique concerne aussi bien les grands centres urbains que les territoires ruraux. Cet engouement a notamment été porté par le Coup de Pouce Vélo orchestré par la FUB, qui a permis de réparer ou de remettre en circulation près de 2 millions de vélos. Lancée avec succès en 2017 pour les Assises nationales de la mobilité, la deuxième édition, en 2019, a confirmé l’intérêt de nos concitoyens pour le vélo avec 185 000 répondants et 763 communes classées. Le 14 septembre 2021, anniversaire des 3 ans du plan vélo et à la veille de la semaine de la mobilité durable, quelle meilleure date pour donner l’accès à des milliers de citoyens au questionnaire du 3e Baromètre des villes cyclables ! Cette enquête en ligne permet de mesurer la satisfaction et de recueillir les attentes des usagers concernant leurs déplacements à vélo, dans toutes les communes de France. Les deux précédentes éditions ont confirmé l’intérêt des Français·es pour un changement de mobilité dans une démarche de co-construction participative. En prenant le temps de répondre à cette enquête, en cartographiant les points noirs et leurs coups de cœur, les citoyen·nes affirment leur souhait de participer à la conception d’un véritable système vélo confortable et sécurisé. Ils offrent, par leur expertise d’usage quotidien, un formidable outil aux professionnels, aux élu·e·s, aux associations. Les clés de compréhension ainsi obtenues leur permettent de passer à l’action et d’imaginer une France cyclable, partout et pour toutes et tous. **« Prenez 10 minutes de votre temps, et répondez au Baromètre des villes cyclables pour proposer des améliorations concrètes. Ça marche ! »** ———————————————————————————————————————————————-

