ENQUÊTE RCP AUBRAC 1964-1967 Saint-Chély-d’Apcher, dimanche 17 mars 2024.

ENQUÊTE RCP AUBRAC 1964-1967 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Le débat qui suivra la séance sera animé par Romain Maurel, musicien de la cie L’Excentrale, dans le cadre du projet de création Aubrac

Fantôme.

Description de l’événement: En 1963 débute une vaste enquête sur l’Aubrac menée par des chercheurs du CNRS ils y étudient la vie, les coutumes et les traditions des éleveurs travaux des buronniers (soins aux animaux, fabrication du fromage…), techniques de l’élevage avec estivage. Dix ans plus tard, les éleveurs produisent du bétail pour la viande et le fromage est fabriqué dans des laiteries. Ce documentaire montre cette évolution… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

