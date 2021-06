SALLENELLES Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles Enquête Rand’art Maison de la nature et de l’estuaire SALLENELLES Catégorie d’évènement: Sallenelles

du dimanche 13 juin au dimanche 29 août à Maison de la nature et de l’estuaire

Récupérez un sac rempli d’indices puis enquêtez et résolvez les défis énigmes cachés dans la balade artistique « rand’art insolite » de l’exposition « Art effet mer ». Animation en semi-autonomie. (2km/1h30) – Niveau 1

Gratuit

Récupérez un sac rempli d'indices puis enquêtez et résolvez les défis énigmes cachés dans la balade artistique « rand'art insolite » de l'exposition « Art effet mer ». Animation en semi-autonomie. (2km/1h30) – Niveau 1

Gratuit

Maison de la nature et de l'estuaire
boulevard maritime,14121,SALLENELLES
SALLENELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T16:30:00 2021-06-13T18:30:00;2021-07-18T16:30:00 2021-07-18T18:30:00;2021-08-01T16:30:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-15T16:30:00 2021-08-15T18:30:00;2021-08-29T16:30:00 2021-08-29T18:30:00

