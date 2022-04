Enquête : Qui est-ce ? Musée Hector Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Cette nuit, le musée Hector-Berlioz a été cambriolé ! Aucun dégât n’est à déplorer mais un tableau d’une valeur inestimable s’est volatilisé ! Malgré d’importantes investigations, l’enquête piétine… La police lance un appel à tous les enquêteurs en herbe pour l’aider à élucider cette sombre affaire. Uniques témoins du drame, les œuvres du musée ! Elles seules détiennent les indices qui vous permettront d’éliminer un à un les nombreux suspects et confondre le coupable. Public familial | Durée moyenne de l’enquête : 1h

Entrée libre

Musée Hector Berlioz 69 rue de la République, La Côte-Saint-André, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

