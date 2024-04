" title="Enquête : Qui a volé les autochromes d’Albert Kahn Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt" alt="Enquête : Qui a volé les autochromes d’Albert Kahn Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt" />

Enquête : Qui a volé les autochromes d’Albert Kahn Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, samedi 1 juin 2024.

Enquête : Qui a volé les autochromes d'Albert Kahn En famille, entre amis ou bien seul, menez l'enquête pour aider le personnel du musée à retrouver le voleur d'autochromes ! Inspiré du Cluedo ©, les participants doivent interroger les invités d'Albe… Samedi 1 juin, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

En famille, entre amis ou bien seul, menez l’enquête pour aider le personnel du musée à retrouver le voleur d’autochromes ! Inspiré du Cluedo ©, les participants doivent interroger les invités d’Albert Kahn et trouvez des indices pour résoudre cet affreux crime.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France Le musée départemental Albert-Kahn est consacré à la conservation, la diffusion et la valorisation de l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au service de la connaissance, de l’entente entre les peuples et du progrès.

De cette œuvre foisonnante, le musée conserve des collections photographiques et cinématographiques uniques, les Archives de la Planète (1909-1931) et un précieux jardin à scènes paysagères qui fut le cadre de vie et d’inspiration du banquier. Ces collections, restées relativement confidentielles au XXe siècle, s’ouvrent désormais au plus grand nombre, sur le site même de leur conception, la propriété d’Albert Kahn à Boulogne-Billancourt.

Préserver et enrichir le patrimoine considérable issu du projet d’Albert Kahn et transmettre ce projet inédit de connaissance du monde, passent par la contextualisation historique – donner à comprendre l’œuvre d’Albert Kahn en son temps -, et la réactivation contemporaine – donner à percevoir l’actualité des thématiques développées. Pour ce faire, tout comme Albert Kahn convoquait des vastes champs d’étude de la vie et des sociétés, le musée étudie et présente ses collections dans une approche pluridisciplinaire (histoire, photographie, cinéma, géographie, ethnologie…) et s’ouvre à des propositions artistiques contemporaines, en particulier dans le cadre des expositions temporaires et de la programmation culturelle de l’établissement.

L’une des singularités de l’œuvre d’Albert Kahn est la complémentarité des collections végétales et des collections d’images, reflet de l’intérêt que son créateur porte à la question du vivant. Elle s’incarne en premier lieu dans le jardin de sa propriété boulonnaise, témoignage exceptionnel de l’art horticole au tournant du XXe siècle et miroir sensible de son projet scientifique. Par son caractère unique et sa notoriété mais aussi par son accessibilité à tous les publics, le jardin représente un point d’entrée idéal dans les collections et le projet d’Albert Kahn. Le musée mobilise pleinement cette continuité, en investissant les espaces du jardin et en intégrant les thèmes du vivant et de l’environnement à sa programmation culturelle. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun