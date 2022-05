Enquête “Qui a tué Frère Jean” Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin Catégorie d’évènement: Vieil-Hesdin

Salle des fêtes Vieil-Hesdin Pas-de-Calais Vieil-Hesdin L’ Association des amis du site historique du vieil Hesdin organise une enquête Policière ce samedi 16 juillet !

Découvrez qui a tué Frère Jean dans la cité des ducs de Bourgogne et d’Artois. Renseignements et réservation au 06.84.86.54.84.

