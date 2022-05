Enquête privée nocturne au château Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne Bienvenue aux châteaux de Bourdeilles, vous avez ici deux châteaux d’époques différentes qui seront les lieux de votre enquête. Sachez que le vendredi 13 octobre 1307, des templiers ont été enfermé ici-même, dans le cul de basse fosse du donjon sur ordre du roi de France Philippe IV dit « le Bel ». Vous allez, en équipe, devoir trouver plusieurs indices pour résoudre le meurtre qui a eu lieu dans la bibliothèque.

Il vous faudra ensuite déambuler dans les châteaux et les jardins pour remplir votre carnet et découvrir le fin mot de toute cette histoire dans une ambiance nocturne.

Uniquement sur réservation (billetterie en ligne à venir) / Enquête prévue pour un public à partir de 13 ans minimum.

