Boire de la Rompure, camping Municipal de l’Orée d’Anjou, le mercredi 25 mai à 14:30

Un cluedo grandeur nature : Synopsis « Le commissaire de police nature a retrouver au bord de la Boire une victime.Qui est-elle et que lui est-il arrivée ? Les détectives vont devoir enquêter et aider le commissaire. Traces et indices ont peut-être été laissé par le(s) coupable(s). » RDV à proximité du camping municipal de l’Orée d’Anjou, merci de nous contacter au 06.72.63.33.25 pour plus de précisions sur le lieu de RDV.

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte, 7 € par personne

2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T16:30:00

