Harfleur Seine-Maritime Par Touches d’Histoire Un mystérieux meurtre a été commis dans la cité médiévale d’Harfleur… Que s’est-il passé ? Qui donc a commis l’irréparable ? Et quelle est la raison à l’origine de ce sinistre crime ? Dans la peau d’un détective, ce sera à vous de mettre en évidence les preuves pour démasquer le ou la coupable ! Vous vous laisserez porter par les énigmes, les indices et les témoignages de personnages hauts en couleurs tout en découvrant l’histoire des lieux ! A partir de 8 ans – Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

