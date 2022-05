Enquête policière : les reliques de Sainte-Foy Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Enquête policière : les reliques de Sainte-Foy Sélestat, 9 juillet 2022, Sélestat. Enquête policière : les reliques de Sainte-Foy Sélestat

2022-07-09 – 2022-07-09

Sélestat Bas-Rhin EUR La découverte d’un objet fait remonter à la surface un passé oublié et des questions laissées sans réponse depuis plusieurs siècles. En famille ou entre amis, plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte-Foy. A partir de 13 ans, groupes idéalement constitués de 3 à 6 personnes. Plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte-Foy ! A partir de 13 ans, groupe idéal de 3 à 6 personnes La découverte d’un objet fait remonter à la surface un passé oublié et des questions laissées sans réponse depuis plusieurs siècles. En famille ou entre amis, plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte-Foy. A partir de 13 ans, groupes idéalement constitués de 3 à 6 personnes. Sélestat

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Enquête policière : les reliques de Sainte-Foy Sélestat 2022-07-09 was last modified: by Enquête policière : les reliques de Sainte-Foy Sélestat Sélestat 9 juillet 2022 Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin