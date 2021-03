Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Enquête policière « énigme à Londres » pour les 7/9 ans Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Enquête policière « énigme à Londres » pour les 7/9 ans, 10 mars 2021-10 mars 2021, Lalinde. Enquête policière « énigme à Londres » pour les 7/9 ans 2021-03-10 – 2021-03-10 Médiathèque Avenue Général Leclerc

Lalinde Dordogne Dans le cadre du Mois du Polar, la médiathèque municipale de Lalinde vous invite à une Enquête policière « énigme à Londres » pour les enfants de 7/9ans.

A vous de résoudre les énigmes !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

– 6 enfants maximum par enquête (1 accompagnateur adulte maximum pour 1 enfant) – masque obligatoire dès 6 ans – gel hydroalcoolique au début de l’atelier Dans le cadre du Mois du Polar, la médiathèque municipale de Lalinde vous invite à une Enquête policière « énigme à Londres » pour les enfants de 7/9ans.

A vous de résoudre les énigmes !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

– 6 enfants maximum par enquête (1 accompagnateur adulte maximum pour 1 enfant) – masque obligatoire dès 6 ans – gel hydroalcoolique au début de l’atelier +33 5 53 57 70 60 Dans le cadre du Mois du Polar, la médiathèque municipale de Lalinde vous invite à une Enquête policière « énigme à Londres » pour les enfants de 7/9ans.

A vous de résoudre les énigmes !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

– 6 enfants maximum par enquête (1 accompagnateur adulte maximum pour 1 enfant) – masque obligatoire dès 6 ans – gel hydroalcoolique au début de l’atelier Dans le cadre du Mois du Polar, la médiathèque municipale de Lalinde vous invite à une Enquête policière « énigme à Londres » pour les enfants de 7/9ans.

A vous de résoudre les énigmes !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

– 6 enfants maximum par enquête (1 accompagnateur adulte maximum pour 1 enfant) – masque obligatoire dès 6 ans – gel hydroalcoolique au début de l’atelier ©pixabay.com

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Autres Lieu Lalinde Adresse Médiathèque Avenue Général Leclerc Ville Lalinde