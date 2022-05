ENQUÊTE POLICIÈRE AU CHATEAU DE MONTGEOFFROY A MAZE Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon EUR 6 “Le mystère de Mazépolis” – Nouveauté 2022

ANIMATION À FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Au cours d’une partie de cache-cache dans le parc du Château, Axel a mystérieusement disparu…

Monsieur Gauthier, le gardien du Château, a besoin de vous pour parvenir à le retrouver… Munis de votre valise de détectives, vous devrez parcourir le parc à la recherche de précieux indices qui vous aideront à solutionner ce mystère…

Il vous faudra être doté de concentration, de logique et d’efficacité pour revenir gagnant à l’accueil et récupérer votre récompense…

Enquête à réaliser en équipe de 3 à 6 participants, à composer par vous-même – Un adulte minimum doit obligatoirement faire partie de l’équipe.

Chaque équipe sera équipée d’un kit de détective prêté à l’accueil.

Durée : 1h- 1h30 environ

