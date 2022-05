Enquête policière à l’Abbaye de Belval Troisvaux Troisvaux Catégorie d’évènement: Troisvaux

Ce samedi 20 et ce dimanche 21 août, venez participer à l'enquête policière de l'Abbaye de Belval !

Août 1944, Paris est sur le point d’être libéré. La Kommandantur regorge de pièces rares. Un général allemand refuse d’obéir à Hitler qui ordonne de brûler Paris. Cet homme va cacher des pièces rares en province. L’abbaye de Belval va en accueillir plusieurs dont des trésors de l’Humanité. Le lieu est tenu secret mais les murs ont des oreilles.

Activité proposée par la Cie Atrebates Théâtre.

10 €/pers (gratuit pour les moins de 12 ans). +33 3 21 04 10 10

10 €/pers (gratuit pour les moins de 12 ans). 437 rue principale – Hameau de Belval Troisvaux

