Enquête policière à la ferme en famille : Farming predators Lanvellec, 16 août 2021, Lanvellec.

Enquête policière à la ferme en famille : Farming predators 2021-08-16 13:30:00 – 2021-08-16 15:00:00 La combe aux ânes 1 traou deffen

Lanvellec Côtes d’Armor Lanvellec

Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l’animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme !

Parcourez les lieux en suivant les indices donnés. Une occasion d’apprendre en s’amusant sur les animaux sauvages ou domestiques qui environnent la ferme !

Pour résoudre l’enquête, les familles devront passer retrouver 9 stations dans le domaine de la Combe aux Ânes ! Les familles devront passer à chaque station dans l’ordre qu’elles le souhaitent et répondre à la question en s’aidant du livret;

Quatre familles se retrouvent dans un même lieu pour retrouver le prédateur et dans un temps limité : 60 mn pour élucider l’affaire !!

Quelle famille arrivera en 1er à résoudre le mystère de La Combe aux Ânes ? et gagnera les places gratuites enfants pour participer à l’atelier nourrissage des animaux de la ferme !!

Se joue en famille à partir de 6 ans (Dans la limite de 6 personnes par famille ou par groupe de 6)

contact@lacombeauxanes.com +33 7 50 69 38 26 http://www.lacombeauxanes.com/

Une grande enquête policière à mener en famille pour retrouver l’animal qui fait des dégâts dans les cultures de la ferme !

Parcourez les lieux en suivant les indices donnés. Une occasion d’apprendre en s’amusant sur les animaux sauvages ou domestiques qui environnent la ferme !

Pour résoudre l’enquête, les familles devront passer retrouver 9 stations dans le domaine de la Combe aux Ânes ! Les familles devront passer à chaque station dans l’ordre qu’elles le souhaitent et répondre à la question en s’aidant du livret;

Quatre familles se retrouvent dans un même lieu pour retrouver le prédateur et dans un temps limité : 60 mn pour élucider l’affaire !!

Quelle famille arrivera en 1er à résoudre le mystère de La Combe aux Ânes ? et gagnera les places gratuites enfants pour participer à l’atelier nourrissage des animaux de la ferme !!

Se joue en famille à partir de 6 ans (Dans la limite de 6 personnes par famille ou par groupe de 6)

dernière mise à jour : 2021-07-06 par